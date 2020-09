Legge Bilancio, Castelli: in arrivo riforma fisco e taglio tasse (Di venerdì 4 settembre 2020) (Teleborsa) – “I prossimi anni saranno fondamentali per far ripartire l’Italia. Con la Legge di Bilancio, che porterà con se anche una profonda riforma fiscale e l’abbassamento delle tasse, e il Recovery Plan metteremo in campo importanti progetti che favoriranno la creazione di nuove opportunità di lavoro. In questo modo si creeranno nuovi posti di lavoro legati al digitale, alla filiera dell’energia e a quello della mobilità sostenibile”. Lo scrive in un post su Facebook il Viceministro all’Economia Laura Castelli. “Abbiamo iniziato a creare, nuovamente, condizioni lavorative favorevoli – prosegue – promuovendo programmi di formazione all’interno delle aziende, nuovi fondi per le start-up, forme di decontribuzione ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - "I prossimi anni saranno fondamentali per far ripartire l'Italia. Con la Legge di Bilancio, che porterà con se anche una profonda riforma fiscale e l'abbassamento delle tasse, e il Recov ...

Parlamento UE: agenda lavori 7-13 settembre

Bilancio pluriennale 2021-27 e pacchetto ReactEU, legge sul clima e aggiornamento del meccanismo di protezione civile dell'UE. E ancora Bielorussia e vaccini contro il Covid-19. Sono questi i temi che ...

