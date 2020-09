La corsa al vaccino non diventi una gara (Di venerdì 4 settembre 2020) «Nelle ultime ore è stato reso definitivo il contratto tra la Commissione Europea e Astrazeneca. Quel contratto parte dall’intesa fatta da Italia, Germania, Francia e Olanda con questa azienda. Stiamo parlando di un candidato vaccino, quindi c’è bisogno di tutta la prudenza del caso, ma in questo contratto c’è scritto che, se il vaccino dovesse essere confermato come sicuro, le prime dosi saranno già disponibili entro la fine del 2020». Le parole che Roberto Speranza, ministro della Salute nel governo Conte, ha rivolto al Senato durante l’informativa sul livello di attuazione delle misure contro il Covid 2, sono avvolte da una sana prudenza. Leggi su ecodibergamo

