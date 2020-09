Il silenzio colpevole (e imbarazzato) degli alleati a 5 stelle (Di venerdì 4 settembre 2020) Zitti tutti. Perfino in Consiglio regionale del Lazio. silenzio di tomba pure dal Movimento 5 stelle, dove anche Roberta Lombardi di solito così attenta agli sprechi e agli sperperi di denaro pubblico si sembra afona di fronte a quei 275 mila euro che appartengono ai contribuenti del Lazio e che invece sono indebitamente volati a finanziare le campagne e le iniziative elettorali del collaboratore più stretto di Nicola Zingaretti, l'attuale assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. Eppure il rapporto inviato alla Corte dei Conti dalla guardia di Finanza-nucleo speciale spesa pubblica e repressioni frodi comunitarie che ieri Il Tempo ha svelato non sussurra, ma tuona. Forse oggi sgraneranno gli occhi leggendo dove sono finiti quei soldi che sulla carta erano stati generosamente destinati a una onlus che difendeva l'Amazzonia ... Leggi su iltempo

Cavaliere “Dopo anni di omissioni, una prima verità sul Teatro Giordano”

Foggia, 02 settembre 2020. “Dopo anni di omissioni e di colpevoli silenzi da parte dell’amministrazione Landella, evidentemente finalizzati ad un illegittimo riconoscimento milionario all’impresa esec ...

