Il nostro paese, Matteo Parisini: “La cittadinanza ai figli degli immigrati? Una battaglia di civiltà" (Di venerdì 4 settembre 2020) Il regista Matteo Parisini racconta la genesi del suo docufilm Il nostro paese, il 4 settembre su Doc3 Rai 3, storia di otto figlie di immigrati cresciute in Italia che non riescono a ottenere la cittadinanza. La politica italiana continua a scontrarsi sul tema dello ius soli, ma il docufilm di Matteo Parisini, Il nostro paese, in Prima Tv il 4 settembre su Doc3 Rai 3, va perfino oltre affrontando il tema dei figli di famiglie immigrate giunti in Italia da piccoli, che si esprimono in dialetto e sono italiani in tutto e per tutto, ma sono impossibilitati ad avere la cittadinanza per via degli ostacoli burocratici. Il nostro ... Leggi su movieplayer

matteosalvinimi : Accade oggi a Palermo, a spese degli italiani. Se avete la fortuna di votare il 20 e 21 settembre nella vostra reg… - ignaziocorrao : Il nostro Paese in effetti merita un ministero della speranza - matteosalvinimi : Mai dimenticare tutti i cittadini, Forze dell'Ordine, magistrati, giornalisti, sacerdoti, imprenditori, sindacalist… - Stefani88334944 : RT @LegaSalvini: ?? Matteo Salvini va a processo perché da ministro dell'interno ha difeso i confini del nostro Paese, mentre Conte e & stan… - the_fourty : RT @LegaSalvini: ?? Matteo Salvini va a processo perché da ministro dell'interno ha difeso i confini del nostro Paese, mentre Conte e & stan… -

Ultime Notizie dalla rete : nostro paese “Il nostro Paese”: la storia di otto donne che vivono da sempre in Italia, ma la legge considera straniere Famiglia Cristiana Galeata. Tampone ai bambini che faranno la prima Comunione domenica

Un tampone per poter fare la prima Comunione. Se i bambini non lo faranno non potranno partecipare alla celebrazione e ricevere il Sacramento. È successo a Galeata, un comune di 2.500 abitanti in prov ...

Le grandi opere/Alle regioni più ricche non spetta la precedenza

Immaginiamo, con un po’ di ottimismo, che nel prossimo anno la tremenda crisi del Covid possa volgere al termine; e che l’economia italiana possa finalmente ripartire, rilanciare le imprese e tornare ...

Un tampone per poter fare la prima Comunione. Se i bambini non lo faranno non potranno partecipare alla celebrazione e ricevere il Sacramento. È successo a Galeata, un comune di 2.500 abitanti in prov ...Immaginiamo, con un po’ di ottimismo, che nel prossimo anno la tremenda crisi del Covid possa volgere al termine; e che l’economia italiana possa finalmente ripartire, rilanciare le imprese e tornare ...