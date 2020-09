I banchi monoposto tardano ad arrivare, il preside fa tagliare quelli biposto (Di venerdì 4 settembre 2020) C’è ancora bisogno di tempo prima che arrivino i banchi mono posto nelle scuole e per garantire il distanziamento nelle aule Giovanni Rispo dirigente della scuola media Basile di Giugliano ha escogitato un sistema. Ritardi nella consegna dei banchi previsti per ottemperare alle normative anti Covid, il preside della scuola media Basile di Giugliano decide … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

alexbarbera : Chi fa da sé fa per tre, e addio Arcuri. Applausi al preside dell'Elia Scala di Roma, che per accelerare (e risparm… - davidealgebris : Bravo a questo Dirigente che ha usato il Cervello che Arcuri e Azzolina non hanno. Grazie a nome di tutti coloro ch… - bancaetica : ??La #scuola riparte grazie anche all'impegno di una storica impresa calabrese nostra socia @camillosirianni che a… - cerini_pablo : RT @GiorgiaMeloni: Mentre il governo #PdM5s butta centinaia di milioni per i banchi con le rotelle e idiozie simili, qualche professore int… - sardanews : Si torna a scuola, ecco i banchi monoposto a Monserrato -