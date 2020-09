Giuseppe Zeno è diventanto papà, lo scatto commuove i fan: impossibile trattenersi (Di venerdì 4 settembre 2020) Giuseppe Zeno è diventato papà e celebra gli amori della sua vita con un meraviglioso scatto commovente. La piccola Beatrice è venuta al mondo Fonte foto: FacebookL’attore italiano Giuseppe Zeno è diventato papà. Una notizia meravigliosa che l’ha reso l’uomo più felice su questa terra. Lui e Margareth Madè hanno messo al mondo una splendida bimba chiamata Beatrice, la secondogenita dopo Angelica. Giuseppe ha celebrato questo momento con uno scatto, postato poi sul suo profilo di Instagram, che ritrae mamma Margareth con la piccola in braccio, volto coperto da una stella per proteggere la sua privacy. Foto di questo tipo sono davvero commoventi, in senso positivo, perché ... Leggi su chenews

_elisaurita : Giuseppe Zeno è diventato papà e niente beate le figlie e la moglie - imironicc : Giuseppe Zeno è diventato padre???? Ma tutti che diventano genitori quest'anno, ma che è?? - Federic01996 : RT @CinguettaTV: Continuano a Vicenza le riprese della nuova fiction mediaset LUCE DEI TUOI OCCHI con Anna Valle e Giuseppe Zeno. #Mediase… - CinguettaTV : Continuano a Vicenza le riprese della nuova fiction mediaset LUCE DEI TUOI OCCHI con Anna Valle e Giuseppe Zeno.… - CittadiVicenza : Sono iniziate oggi pomeriggio in piazza delle Erbe a #Vicenza le riprese della nuova serie Tv “Luce dei tuoi occhi”… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Zeno Giuseppe Zeno e Margareth Made, è nato il secondo figlio: nome e sesso Gossip e TV Giuseppe Zeno e Margareth Made, è nato il secondo figlio: nome e sesso

Margareth Made e Giuseppe Zeno sono diventati genitori per la seconda volta: è nata Beatrice. Ad annunciarlo è stato lo stesso Zeno attraverso un post su Instagram, il medesimo social usato dai due at ...

il decollo difficile della nuova Alitalia

La nascita della Newco pubblica in ritardo di quasi 100 giorni. I punti aperti sono: piano industriale, esuberi, approvazione Ue, nomine Ha già quasi 100 giorni di ritardo e non si sa quando potrà par ...

Margareth Made e Giuseppe Zeno sono diventati genitori per la seconda volta: è nata Beatrice. Ad annunciarlo è stato lo stesso Zeno attraverso un post su Instagram, il medesimo social usato dai due at ...La nascita della Newco pubblica in ritardo di quasi 100 giorni. I punti aperti sono: piano industriale, esuberi, approvazione Ue, nomine Ha già quasi 100 giorni di ritardo e non si sa quando potrà par ...