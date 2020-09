‘Gf Vip 4’, Adriana Volpe svela chi sono i due ex concorrenti con i quali è rimasta in migliori rapporti e dà una risposta enigmatica sul matrimonio con Roberto Parli (Di venerdì 4 settembre 2020) Adriana Volpe è stata una delle protagoniste più amate e più discusse della quarta edizione del Grande Fratello Vip che con la sua schiettezza e la sua allegria è riuscita a conquistare l’affetto e la stima del pubblico. Intervistata dal settimanale Visto l’ex gieffina ha dapprima speso due parole circa il sarcasmo fatto da Giancarlo Magalli sui pochi ascolti che la trasmissione Ogni Mattina in onda su TV8 e condotto proprio dalla Volpe ha fatto nei primi tempi: Guardi non intendo più commentare queste cose, aspetto solo le sentenze dei tribunali. Commenterò quando ci sarà un giudizio. Ho dimostrato, nel mio programma, che quando ho qualcosa da dire, non ho peli sulla lingua. E quando ho dovuto replicare a queste cattiverie l’ho fatto con il mio stile, nella maniera che ... Leggi su isaechia

IsaeChia : #GfVip 4, #AdrianaVolpe svela chi sono i due ex concorrenti con i quali è rimasta in migliori rapporti e dà una ris… - Lord_Spleen : Ho appena realizzato che la prossima rappresentazione televisiva dei gay al GF Vip sarà Tommaso Z0r7i, mi viene da piangere - calumflawIess : Tommaso Zorzi e Paolo Brosio insieme al gf vip ?? - salvatrash1 : @Tartaruga9731 gli unici programmi dove voglio vederli sono il GF Vip e l'Isola - Antongiulio2 : RT @fulvioabbate: Intervista a Fulvio Abbate sull’universo mondo #fulvioabbate @bobocraxi @tusselpuff @lanavediteseoed @bettywrong https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Anche un alatrense al "Grande Fratello Vip": Gabriele Rossi parte col piede giusto ciociariaoggi.it