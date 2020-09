Gerry Scotti a ruota libera: tra Sanremo 2021 e il futuro in bilico tra Mediaset e Rai (Di venerdì 4 settembre 2020) Gerry Scotti si è raccontato in una lunga intervista a 360°. Il popolare conduttore in forza a Mediaset si è espresso sui suoi prossimi impegni lavorativi, sulla proposta, che non ha potuto accettare l’anno scorso, di Amadeus: quella si salire sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2020 e soprattutto su un suo eventuale passaggio in Rai. Gerry Scotti in bilico tra Rai e Mediaset? Lui: “Dovrebbero propormi una ‘cosona’” Gerry Scotti ha concesso una lunga intervista al settimanale Oggi in cui tra le altre cose ha parlato dei suoi prossimi programmi che stanno per partire ma, contemporaneamente, ha spiazzato tutti rivelando che la sua permanenza a ... Leggi su tutto.tv

