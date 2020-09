Georgina a Venezia dimentica l'etichetta attaccata sulla giacca: la gaffe fa il giro del web (Di venerdì 4 settembre 2020) Georgina Rodriguez incanta la Mostra del Cinema di Venezia ma commette una gaffe che sta facendo il giro del web. La compagna di Cristiano Ronaldo, infatti, giunta al Festival vestita di bianco, ma ... Leggi su gazzettadelsud

RaiNews : 'Ho lavorato di istinto, 'The human voice' per me è stato un esperimento di libertà' #PedroAlmodóvar #Venezia77 - Gazzetta_it : Da Sanremo a Venezia, la vita da superstar di Georgina 'l'italiana' - fabiospes1 : RT @peciuzzz: Georgina insultata perché aveva ancora l’etichetta della giacca al festival di Venezia ao ma riprendetevi ahahah è belliss… - eeleeoonooraa : RT @peciuzzz: Georgina insultata perché aveva ancora l’etichetta della giacca al festival di Venezia ao ma riprendetevi ahahah è belliss… - zartyisreal_ : RT @bIacksIupin: Georgina Rodriguez e Giulia De Lellis stanno al Festival di Venezia come io sto ad un convegno sull’ingegneria aerospaziale -