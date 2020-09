Dove nasce e cresce lo sperpero dei finanziamenti pubblici (Di venerdì 4 settembre 2020) I 5 stelle hanno impostato la campagna referendaria per il sì al taglio dei parlamentari con l’argomento della riduzione dei costi della politica. Meno rappresentanti, meno costi della politica. Spesso, da sinistra, si è risposto, sullo stesso terreno. Con l’affermazione che è meglio ridurre gli stipendi di deputati e di senatori, anziché tagliarne il numero. Sono, a mio avviso, argomenti che non toccano la sostanza della questione. I veri costi della politica sono altri e il referendum per il sì … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

borghi_claudio : Stupiti dai sondaggi? Vale la pena ricordare che la prima legge che fece approvare Giani in Toscana la scorsa legi… - Mic4810 : RT @Mic4810: Dove l'ignoranza urla... L'intelligenza tace... è una questione di stile... Signori si nasce.*** (Totò) - endymionsheart : RT @rainingcaffeine: fun fact: piazza navona è uno dei luoghi di roma dove è possibile avvenissero le naumachie. essa nasce infatti sul cir… - flykaysandesu : RT @Mic4810: Dove l'ignoranza urla... L'intelligenza tace... è una questione di stile... Signori si nasce.*** (Totò) -

Ultime Notizie dalla rete : Dove nasce

La Repubblica

Sara infila corallini e dadi per passare il tempo. Crea delle collane originali e colorate. Lo fa per divertirsi e per distrarsi, per non pensare alle ore passate in quel letto di ospedale nel reparto ...Il capolavoro di Eduardo De Filippo incontra finalmente il pubblico moscovita dopo lo stop imposto dalla pandemia. Il regista Stefano De Luca: “Ecco come abbiamo superato le complessità linguistiche e ...