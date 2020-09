Crolla la copertura di una rimessa dei bus: si cercano persone sotto le macerie (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma, Crolla la copertura di una rimessa per gli autobus di un’azienda privata. Immediati i soccorsi sul luogo da parte dei Vigili del fuoco, ancora impegnati nelle ricerche di persone sepolte dalle macerie. La notizia viene diffusa dal sito ANSA. Il drammatico episodio è avvenuto all’incrocio tra via Luigi Tamburrano e via Grotta di Gregna, nella zona di Colli Aniene. Sono ben due le squadre dei Vigili del fuoco impegnati sul luogo dell’episodio che ha messo in allarme tutti. La squadra di Vigili del fuoco è affiancata anche da una squadra Usar e nucleo cinofili, nonché dai carabinieri della compagnia di Montesacro, allo scopo di trovare quanti possano essere rimasti intrappolati sotto le macerie. Nello specifico si ... Leggi su caffeinamagazine

