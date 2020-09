“Crisi di governo? E’ l’ultima cosa che serve al paese adesso” (Di venerdì 4 settembre 2020) No alla crisi di governo, piuttosto pensiamo a costruire. Lo afferma il presidente della Camera Fico. Respingere ogni ipotesi di crisi, che comunque non è “dietro l’angolo”, e pensare a costruire. E’ il messaggio, chiaro, che il presidente della Camera Roberto Fico ha lanciato dal palco della Festa del Pd a Modena. “In questo momento l’ultima … L'articolo “Crisi di governo? E’ l’ultima cosa che serve al paese adesso” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

