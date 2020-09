Covid-19 oggi: +1733 contagi e 11 decessi (Di venerdì 4 settembre 2020) Vediamo insieme com’è la situazione in Italia per quanto riguarda i contagi da Coronavirus oggi, venerdì 4 Settembre. Di seguito trovate alcuni dati per fare chiarezza su quello che sta succedendo! oggi si registrato un nuovo record per quanto riguarda i tamponi effettuati. Sono stati, infatti, 21 mila in più di ieri. Anche in correlazione con il numero dei tamponi, però, sale anche il numero dei contagi. NonArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi “Restaurate le sculture di Palazzo M”. Il Comitato Salviamo le Statue di Latina scrive al sindaco

LATINA – Torna a chiedere di avviare il restauro delle sculture “Madre con cesta” e “Madre con prole”, opere realizzate dallo scultore Ulderico Conti nel 1938 che si trovano nei giardini di palazzo “M ...

Il Papa agli economisti: "Da pandemia abbiamo imparato che nessuno si salva da solo. Ora servono svolta ecologica e creatività"

CITTÀ DEL VATICANO - Chiede che dopo la pandemia vi sia un modello di sviluppo “più sociale e umano”, una “conversione ecologica” e una nuova “creatività”. La tecnocrazia, spiega, ha fallito. Il Covid ...

