Coronavirus, aumentano i nuovi positivi e le vittime nelle ultime 24 ore (Di venerdì 4 settembre 2020) aumentano i nuovi positivi e le vittime nelle ultime 24 ore. Sono 1.733 i nuovi contagiati da Coronavirus, infatti, e 11 decessi. Questi i dati dell'odierno bollettino del Ministero della salute. Ieri i nuovi positivi erano stati 1.397, 10 le vittime. Oltre 113 mila (113.085) i tamponi effettuati, + 21 mila rispetto a ieri, per un totale di oltre 9 milioni di tamponi da inizio emergenza. Sono 121, invece, i pazienti ricoverati in terapia intensiva e gli attualmente positivi 30.099, 28.371 dei quali si trovano in isolamento domiciliare, 1.607 sono ricoverati con sintomi e 121 in terapia intensiva. in aggiornamento LO SCENARIO PER REGIONELOMBARDIAIn Lombardia nelle ... Leggi su ilfogliettone

