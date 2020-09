Cecilia Rodriguez sbarca a Venezia: di Moser nessuna traccia, ecco dov’è (Di venerdì 4 settembre 2020) Qualcuno si era illuso di poter rivedere Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ri-uniti sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, soprattutto dopo che ieri il trentino aveva postato sui suoi profili social una foto in cui mostrava due calici di vino, senza però far vedere chi ci fosse assieme a lui. Alcune indiscrezioni … L'articolo Cecilia Rodriguez sbarca a Venezia: di Moser nessuna traccia, ecco dov’è proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

zazoomblog : Cecilia Rodriguez quel dettaglio non passa inosservato e i fan si scatenano - #Cecilia #Rodriguez #dettaglio #passa… - zazoomblog : Cecilia Rodriguez quel dettaglio non passa inosservato e i fan si scatenano - #Cecilia #Rodriguez #dettaglio… - infoitcultura : Stefano De Martino trasloca e in aereo ‘inciampa’ nella cognata Cecilia Rodriguez - oscarvalle1984 : RT @StanisLaRochele: I sommelier della patana contro Georgina gli stessi che poi non riuscirebbero a disdegnare nemmeno l'altra famosa Rodr… - brividiprofondi : RT @Ri_Ghetto: Il mio settembre è iniziato malissimo: volevo esserci anche io sull'aereo che hanno preso Stefano De Martino, Cecilia Rodrig… -