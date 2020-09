Cast e personaggi di The Boys 2 su Prime Video, i primi 3 episodi il 4 settembre: programmazione completa (Di venerdì 4 settembre 2020) In una stagione ancora più folle e brutale, i personaggi di The Boys 2 tornano a intrattene il pubblico di Prime Video. Il 4 settembre, la piattaforma di Amazon distribuisce i primi 3 episodi. Proprio così: invece della solita maratona, il servizio ha deciso di fornire un primo assaggio a quella che si preannuncia una seconda stagione davvero esplosiva. I Boys, ovvero Butcher, Hughie e gli altri del gruppo, sono scossi dalle perdite avvenute nella prima stagione. In fuga dalla legge, faticano a lottare contro i Supereroi, che sono sulle loro tracce. Intanto la Vought, l’azienda che gestisce i Super, specula sul panico generato dalla minaccia dei Supercattivi, mentre una nuova eroina, Stormfront, si fa avanti ed è pronta a ... Leggi su optimagazine

_diana87 : Watch me sgobbare la mattina così mi lascio il pomeriggio libero per dedicarmi a #TheBoys Cast e personaggi di… - Hena30047540 : @xmmagic @emmashands Il discorso di Paul era un altro. Non lo giustifico affatto, ci mancherebbe. Stavo dicendo che… - Hena30047540 : @emmashands E non hai capito. Dico non odio nessuno dei personaggi del cast principale, perché poi di secondari ci… - aleaniballi : RT @QuinlanIT: Daniele Luchetti torna alla regia con Lacci, apertura della settantasettesima Mostra di Venezia. Con un cast ricco ma non pa… - QuinlanIT : Daniele Luchetti torna alla regia con Lacci, apertura della settantasettesima Mostra di Venezia. Con un cast ricco… -