Calciomercato Juventus, per i bookmakers Isco sogno possibile (Di venerdì 4 settembre 2020) Ogni anno la Juventus cerca di sondare il terreno per il madridista Isco, giocatore sempre apprezzato sin dai tempi di Allegri, che vedeva in lui un trequartista ideale per sostituire Dybala. Il Real Madrid non avrebbe mai manifestato però reali intenzioni di metterlo sul mercato, tuttavia, le ultime annate in chiaroscuro del giocatore, dove ha totalizzato meno presenze del solito, potrebbero far ben sperare i bianconeri. Secondo quanto riporta Agipronews, agenzia di stampa che si occupa di scommesse, anche per i bookmakers il colpo si potrebbe fare: infatti la quota del possibile approdo del giocatore a Torino sarebbe fissata solo a 4,00. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Pirlo ha il suo piano C per l'attacco LEGGI ANCHE: Juventus, Gago: ... Leggi su tuttojuve24

