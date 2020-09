Bari: legione allievi della Guardia di finanza, sei positivi a test corona virus Focolaio: in isolamento altre 450 persone (Di venerdì 4 settembre 2020) Sei positivi a test corona virus, altri 450 in isolamento. Focolaio di corona virus nella sede della legione allievi della Guardia di finanza, a Bari. I positivi sono asintomatici. Verosimilmente, due di rientro dalle vacanze sono stati i primi contagiati. L'articolo Bari: legione allievi della Guardia di finanza, sei positivi a test corona virus <small class="subtitle">Focolaio: in isolamento ... Leggi su noinotizie

