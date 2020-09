Barbara D’Urso furiosa con la Rai: “I miei seni al vento in prima serata a Techetechetè, senza censure” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Io non mi arrabbio mai”. Barbara D’Urso fatica a mantenere la calma quando la giornalista de La Stampa che la sta intervistando le chiede di quel suo senza veli senza censure andato in onda in prima serata su Rai 1 il 30 agosto scorso nel corso della puntata di Techetechetè dedicata ai debutti delle star sul piccolo schermo. “Non l’ho visto, è una trasmissione che amo moltissimo – ha proseguito la conduttrice -. Ma il mio esordio in Rai non è stato certo una comparsata quanto una prima serata insieme a Rita Pavone, oltre che un programma con Pippo Baudo. Quindi ho trovato bizzarro mettere come mio esordio quello spezzone di repertorio con i miei seni al vento e ... Leggi su ilfattoquotidiano

