Atletica, Sifan Hassan stabilisce la miglior prestazione mondiale dell’ora di corsa (Di venerdì 4 settembre 2020) L’olandese di origini etiopi Sifan Hassan, impegnata nella tappa di Diamond League del ‘Memorial Van Damme’, disputata presso lo stadio ‘Ra Baldovino’ di Bruxelles, è riuscita a stabilire la miglior prestazione mondiale dell’ora di corsa percorrendo 18,930 chilometri. La campionessa del mondo in carica dei 1500 e 10.000 metri, ha migliorato di oltre 400 metri il precedente limite che da 12 anni apparteneva all’etiope Dire Tune. La ragazza ha, inoltre, centrato il record europeo che dal 1981 apparteneva all’italiana Silvana Cruciata. Leggi su sportface

sportface2016 : #Atletica, #SifanHassan stabilisce la miglior prestazione mondiale dell'ora di corsa #DiamondLeague - AtletiDisagiati : A #Bruxelles è appena caduto il #record #mondiale femminile dell'ora in pista! Sifan Hassan ha appena percorso infa… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Sifan

Sportface.it

Si accende finalmente la diretta della Diamond League di Bruxelles e per il Memorial Van Damme solo tra pochi minuti i riflettori saranno tutti per l’azzurra Vittoria Fontana, pronta con la compagna d ...Missione compiuta per l'olandese Sifan Hassan, iridata su 1500 e 10000 metri a Doha, che nel Memorial Van Damme di Bruxelles è riuscita a migliorare il record del mondo dell'ora di corsa percorrendo 1 ...