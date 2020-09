Assemblea di condominio, modalità telematica ipotesi sempre più concreta (Di venerdì 4 settembre 2020) Quando il Decreto Semplificazioni sarà convertito in legge l’Assemblea di condominio potrà essere convocata in modalità telematica. Il provvedimento si estenderà anche dopo la fine dell’emergenza covid-19 Fonte PixabayTra le tante novità di questo 2020 decisamente particolare potrebbe esserci anche l’introduzione dell’Assemblea di condominio in via telematica. In tal senso potrebbe essere decisivo l’emendamento all’articolo 10 del decreto semplificazioni (in fase di conversione di legge) avvenuto nella seduta parlamentare del 2 settembre 2020. Ad avanzare la proposta sono stati i Senatori D’Alfonso, Boldrini e Vattuone. L’idea sicuramente è frutto dell’emergenza coronavirus ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Assemblea condominio Primo via libera in Parlamento all'assemblea condominiale telematica Il Sole 24 ORE Superbonus 110%: chi può chiederlo

Per quali edifici si può fruire il superbonus 110%? Chi ne può beneficiare? Imprese e professionisti ne hanno diritto? Come si definisce il momento esatto di sostenimento delle spese? Sono le domande ...

Assemblea condominiale, si va verso la modalità telematica

Con un emendamento all’art. 10 del decreto semplificazioni (decreto-legge n. 76 del 2020 in fase di conversione in legge) nella seduta parlamentare del 2 settembre 2020, sembra farsi strada la possibi ...

