Aida, una madre più forte dell'inferno di Srebrenica - (Di venerdì 4 settembre 2020) Luigi Mascheroni La bosniaca Jasmila Zbanic racconta la strage che avvenne sotto gli occhi dell'Europa e dell'Onu Venezia. L'impegno politico, il punto di vista femminile, la guerra, la tragedia dei popoli, l'orrore dei nazionalismi. Ha tutto quello che serve Quo vadis, Aida?, opera in concorso di Jasmila Zbanic, regista bosniaca quarantacinquenne, decisa e determinata dentro e fuori dal set, per piacere al pubblico degli spettatori forti e, molto probabilmente, alla giuria di Venezia77. Ieri il film è stato accolto con un applauso composto ma lungo in Sala Grande. «È tutto vero» ha gridato qualcuno dalle prime file. Qualcun altro era visibilmente commosso. E infatti Quo vadis, Aida? un atto di riparazione, a 25 anni dai fatti, all'oblio che buona parte dell'Europa e ... Leggi su ilgiornale

romano_aida : Quasi per caso, ma con Twitter mi si è aperta una finestra sul mondo - romano_aida : @Rob_inho_ Ho sempre detto che i napoletani hanno una marcia in più - romano_aida : @Filippo_Casini Mai volere il male del tuo peggior nemico.. però una buona esperienza covidina x far loro toccare con mano la realtà.. - romano_aida : @ForumOpinions @fabcet 1 sono x la democrazia. 2 una proposta fatta dai 5s/di Maio non è mai votabile 3 la COSTITU… - romano_aida : @flaminiasabate1 @marisameli2 @Teresa1964Maria @gadlernertweet Si una donna di fratelli d'Italia. -

Ultime Notizie dalla rete : Aida una Aida, la 'mamma Roma' di Srebrenica Agenzia ANSA Festival di Venezia 77, Quo vadis, Aida? il film sulle ardue scelte in guerra

Quo vadis, Aida? è il film presentato oggi in concorso al Festival del cinema di Venezia. In Bosnia, Aida è un’interprete che lavora alle Nazioni Unite: l’esercito serbo occupa la città e la sua famig ...

“Amants” un flirt da romanzetto rosa. In “Quo vadis, Aida” il dramma di Srebrenica

Chissà gli altri, ma personalmente non riusciamo a vedere un film senza pensare a come sarebbe se fosse stato concepito in epoca Covid; non nel senso di immaginare un intero cast con il volto coperto ...

Quo vadis, Aida? è il film presentato oggi in concorso al Festival del cinema di Venezia. In Bosnia, Aida è un’interprete che lavora alle Nazioni Unite: l’esercito serbo occupa la città e la sua famig ...Chissà gli altri, ma personalmente non riusciamo a vedere un film senza pensare a come sarebbe se fosse stato concepito in epoca Covid; non nel senso di immaginare un intero cast con il volto coperto ...