Trovati altri resti ossei nei boschi di Caronia (Di giovedì 3 settembre 2020) Negli ultimi giorni, nonostante il clamore mediatico si sia abbassato, sono proseguite le ricerche di indizi tra i boschi di Caronia. E proprio in quella zona sono stati riTrovati alcuni resti ossei che, ora, saranno analizzati (anche attraverso un confronto con il dna) per capire se appartenessero al piccolo Gioele Mondello. La zona delle ricerche è sempre la stessa: tra il punto in cui è stato ritrovato il corpicino senza vita e quel traliccio ai piedi del quale è stata ritrovata Viviana Parisi. LEGGI ANCHE > Nell’auto di Viviana Parisi non sono state trovate tracce del sangue di Gioele Fonti investigative hanno riferito all’AdnKronos come non ci sia ancora certezza sulla natura di quei resti ossei. Non si sa ancora, infatti, ... Leggi su giornalettismo

