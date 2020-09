Sondaggio Ipsos: in Toscana coalizione di centrodestra avanti. Ceccardi a meno di un punto da Giani (Di giovedì 3 settembre 2020) Regionali, Sondaggio Dire-Tecnè: in Toscana Giani davanti a Ceccardi /FOTO 8 agosto 2020 Renzi avverte Giani: 'Senza di noi perdi'. E sul Sondaggio ammette: 'Elezioni contendibili' 4 luglio 2020 ... Leggi su firenzetoday

LegaSalvini : SONDAGGI ELETTORALI CAMPANIA, LA LEGA ANNUNCIA QUERELA E RISARCIMENTO: “NON SIAMO AL 3%” SONDAGGIO IPSOS DEL CORRIE… - pdnetwork : Ogni giorno Salvini pubblica foto di piazze piene. Peccato che l'Ipsos abbia pubblicato un sondaggio sulle elezio… - mauriziokomar : RT @catlatorre: Secondo un sondaggio Ipsos, Salvini in Campania sarebbe al 3%. Io non so se è vero, ma in un mondo normale la Lega prender… - SBidimedia : ?? Sondaggio IPSOS ?? ?? Liguria al Centrodestra ?? Toscana quasi in bilico ???? - infoitinterno : Sondaggio Ipsos: in Toscana coalizione di centrodestra avanti. Ceccardi a meno di un punto da Giani -