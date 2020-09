Secret Files 3 disponibile da oggi su Nintendo Switch (Di giovedì 3 settembre 2020) Secret Files è tornato! È da oggi disponibile per Nintendo Switch™ tramite Nintendo eShop, Secret Files 3, il sesto gioco della serie d’avventura di successo di Animation Arts. L’avventuriera Nina non vede l’ora di sposarsi con il suo fidanzato Max Gruber quando improvvisamente una squadra SWAT irrompe nel loro appartamento e rapisce il suo promesso sposo. Le autorità non sono a conoscenza dell’operazione, quindi chi è il responsabile?Durante la ricerca di Max, Nina continua a incontrare il numero Pi. Scopre un antico segreto le cui tracce portano da Archimede a Leonardo da Vinci fino ai giorni nostri e al CERN in Svizzera. Nina troverà Max lì? I giocatori devono ... Leggi su gamerbrain

