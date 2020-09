Roccapiemonte (Salerno): marito e moglie fermati per morte di un neonato (Di giovedì 3 settembre 2020) Un neonato è stato trovato senza vita ieri in una siepe a Roccapiemonte, in provincia di Salerno, e oggi sono stati fermato due coniugi, di 47 e 42 anni. A lanciare l'allarme intorno alle 19 di ieri è stato un residente dell'area che stava cercando parcheggio per la sua automobile.Il corpo senza vita del neonato era nascosto in un'aiuola di via Roma. Il cordone ombelicale era ancora attaccato e il corpo presentava una ferita alla testa, anche se al momento non è chiaro se quella lesione sia avvenuta prima o dopo il decesso. marito e moglie sono stati sottoposto a fermo perché sospettati dell'omicidio del piccolo. Sul caso stanno indagando i Carabinieri della compagnia di Mercato San Severino. é stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it ... Leggi su blogo

