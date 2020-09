Rimborso modello 730, cosa sta succedendo? Troppi al Caf e pochi precompilati (Di giovedì 3 settembre 2020) Di seguito vi riportiamo una riflessione e le considerazioni sul Rimborso per il 730 di quest’anno, da parte di Mauro Marino, il nostro esperto di economia e ex funzionario dell’All’Agenzia delle Entrate. Marino ci spiega quale può essere il problema di quest’anno con il rimborsi per il 730 e come mai siano ancora così tanti ad affidarsi ad un CAF e non al modello precompilato. Rimborso 730, scadenza prolungata fino al 30 settembre: un bene? La sciagura del Covid 19 in Italia ha causato dei danni che sono rappresentati da numeri terribili. Ci sono stati oltre 35.000 morti, 250.000 contagiati, devastanti effetti per l’economia con circa 700.000 posti di lavoro persi, un PIL sceso in un anno del 13% e un debito pubblico che alla fine del 2020 si assesterà probabilmente al 160% del ... Leggi su pensionipertutti

MoTeo80 : @Phastidio Già, beh dopo aver sostituito il modello di Decathlon con una nuova fiammante di marca grazie all'incent… - Moduli_it : Aggiornato: Rimborso Europcar: fac simile modello editabile -

Ultime Notizie dalla rete : Rimborso modello Rimborso modello 730, cosa sta succedendo? Troppi al Caf e pochi precompilati Pensioni Per Tutti Covid, abbonamento treno: ecco come richiedere il rimborso

Buone notizie per gli abbonati al servizio ferroviario regionale: come annunciato e a seguito della decisione del Governo, Trenitalia ha reso note le modalità con cui richiedere il rimborso per gli ab ...

Covid-19: rimborsi abbonamenti ferroviari regionali avviati anche in Veneto e Toscana

Può fare richiesta chi possiede un abbonamento regionale acquistato prima delle date dei decreti che ...

Buone notizie per gli abbonati al servizio ferroviario regionale: come annunciato e a seguito della decisione del Governo, Trenitalia ha reso note le modalità con cui richiedere il rimborso per gli ab ...Può fare richiesta chi possiede un abbonamento regionale acquistato prima delle date dei decreti che ...