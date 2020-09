Riapre il Complesso Archeologico delle Terme di Agnano: gli appuntamenti (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Riparte la cultura ad Agnano dove Riapre il Complesso Archeologico delle Terme dopo i mesi di chiusura imposti dalla diffusione del coronavirus. Per il mese di settembre sono previsti due appuntamenti dove i visitatori saranno guidati dagli esperti volontari del Gruppo Archeologico Napoletano. La prenotazione alle visite guidate è obbligatoria e potranno partecipare un massimo di 20 persone per turno chiamate a rispettare il distanziamento sociale e le norme anti-covid. Il primo appuntamento è per previsto per sabato 19 settembre con turni di visita ore 15.00 e alle ore 16.45. Il secondo appuntamento si terrà domenica 20 settembre con turni alle ore 10.30 e alle ore 12.15. La visita ... Leggi su anteprima24

sognacaledonia : Dopo mesi di chiusura, oggi finalmente riapre il @MuseumModernArt. E, visto che raggiungere #NewYork ?? è ancora com… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapre Complesso Il Complesso Archeologico delle Terme di Agnano riapre dopo il lockdown Vesuvio Live L’asilo riapre con rette più basse

Riapre i battenti lunedì 7 il nido d’Infanzia comunale L’Olmo. In questo 2020 particolarmente complesso l’amministrazione comunale di Portomaggiore ha cercato di andare incontro alle famiglie e ai bis ...

L’asilo Santoro riapre le porte ai bambini

Uno dei primi nidi d’infanzia delle Marche a riprendere l’attività educativa dopo i mesi di chiusura imposta dal lockdown è l’asilo nido comunale Santoro di Fermo, riaperto nei giorni ... atttsa da ...

Riapre i battenti lunedì 7 il nido d’Infanzia comunale L’Olmo. In questo 2020 particolarmente complesso l’amministrazione comunale di Portomaggiore ha cercato di andare incontro alle famiglie e ai bis ...Uno dei primi nidi d’infanzia delle Marche a riprendere l’attività educativa dopo i mesi di chiusura imposta dal lockdown è l’asilo nido comunale Santoro di Fermo, riaperto nei giorni ... atttsa da ...