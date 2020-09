Orrore nelle campagne del salernitano: partorito e gettato in una siepe (Di giovedì 3 settembre 2020) Orrore in Campania. partorito e gettato nella siepe: arrestati i genitori. Il neonato trovato morto a Roccapiemonte, nel salernitano Orrore in Campania, nel salernitano. Trovato morto in una siepe un neonato a Roccapiemonte, presso un parco residenziale in via Roma. Arrestati i genitori dopo il ritrovamento avvenuto ieri sera. L’uomo, 47 anni, è in carcere … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Ultime Notizie dalla rete : Orrore nelle Neonato trovato morto a Roccapiemonte: mons. Giudice (Nocera-Sarno), "orrore e pietà". "Guai a noi se non rispettiamo la vita in tutte le sue stagioni" Servizio Informazione Religiosa Orrore in Germania, donna di 27 anni uccide 5 figli e tenta il suicidio sotto a un treno

Germania, cinque bambini trovati morti in una casa a Solingen: "Uccisi dalla madre"

