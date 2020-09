Milan, ok le visite di Diaz. Domani la firma sul contratto. Si stringe per Bakayoko (Di giovedì 3 settembre 2020) Mancano oramai soltanto la firma sul contratto l'annuncio ufficiale per sancire l'approdo di Brahim Diaz al Milan in prestito secco per un anno, rossoneri e Real Madrid si sono però riservati la ... Leggi su quotidiano

AntoVitiello : Visite mediche per Sandro #Tonali ad inizio della prossima settimana, salvo cambi di programma #Milan - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, visite mediche per #BrahimDiaz: lo spagnolo ha già scelto il suo numero di maglia - Gazzetta_it : #Milan, ecco Brahim #Diaz! Visite mediche, indosserà il numero 21 - Giacomobacci2 : RT @saveriocamba: 'Brahim Dìaz ha svolto le visite mediche che sono andate bene, domani le firme a Casa Milan, verrà ufficializzato e svolg… - news24_napoli : Calciomercato Milan – Tonali, visite mediche la prossima settimana -