Mascherine, indossarle non fa male (Di giovedì 3 settembre 2020) Le chiacchiere da bar sul Covid-19 alimentate da pericolose bufale si sprecano. Una di queste sostiene che l’uso delle Mascherine sia connesso a diversi rischi per la salute, come mal di testa, aumento dell’insufficienza respiratoria e ipercapnia, la condizione dovuta all’accumulo eccessivo di anidride carbonica. Presunti effetti, che, stando a quanto affermato dai detrattori della mascherina diminuirebbero le difese immunitarie e potrebbero favorire persino «la formazione di un cancro». Uno dei temi più comuni nei messaggi fuorvianti che circondano l’uso delle maschere è che queste limiterebbero la quantità di ossigeno inalato. Esagerazioni, si. Eppure i nemici della mascherina si annidano ovunque, benché sia ormai provato che indossarle sia l’unico strumento davvero efficace per la ... Leggi su gqitalia

NicolaPorro : Per il Corsera a #scuola niente #mascherine, per Repubblica invece bisogna indossarle. #tamponi sulla Roma-Milano?… - Nclosing123 : @MPenikas 11 mln di mascherine ma gli studenti non sono obbligati a indossarle e se non sono ffp3 ai docenti servir… - h4ppilycosmic : Io ovviamente sono a favore di portare le mascherine ma mi sembra che indossarle per 5 ore di fila in una stanza co… - ClaudiaBuongi : RT @Informa_Press: A #Wuhan gli studenti delle scuole primarie e secondarie tornano a fare lezione. Dovranno sempre portare con sé le masch… - GIORGIAVR71 : Come smaltire tutte le mascherine fino ad oggi acquistate? Semplice obbligandoci ad indossarle !!! -