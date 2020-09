Kolarov e Vidal: ecco il progetto Inter di Conte (Di giovedì 3 settembre 2020) MILANO - Uno, dopo aver ripreso ad allenarsi con la Roma, si trova in nazionale e stasera aff ronterà la Russia. L'altro ha ricominciato a lavorare con il Barcellona a inizio settimana, seppure da ... Leggi su corrieredellosport

AlfredoPedulla : #Inter: #Hakimi il primo acquisto, #Kolarov il secondo, #Vidal il terzo con tempistica chiara. E #Fares resta in or… - Gazzetta_it : Inter, fatta per #Kolarov. E #Vidal è sempre più vicino - ZZiliani : “A parte Godin nessuno ha vinto niente. A chi devo chiedere qualcosa in più? A Nicolò Barella che arriva dal Caglia… - Boboj29 : Gazzetta Lei sempre sul pezzo , sono 2 giorni che parla di Juve ,evidentemente l'arrivo di Kolarov e di Vidal non… - interliveit : Buongiorno tifosi Nerazzurri! Ecco l'#Inter sui giornali Gazzetta dello Sport -> -