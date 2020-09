Elodie e Marracash stappano champagne in barca ma il tappo finisce in mare: il web contro la coppia [FOTO] (Di giovedì 3 settembre 2020) Elodie e Marrachash nella bufera per un video su Instagram Elodie e Marrachash hanno ufficializzato al loro storia d’amore la scorsa estate, in occasione della collaborazione professionale per il singolo Margarita. Da quel momento in poi i due non si sono più lasciati, anzi hanno trascorso insieme la quarantena dovuta al Covid-19. Negli ultimi giorni, però, l’ex allieva di Amici e il rapper siciliano sono stati travolti dalle polemiche. Il motivo? Per una clip da loro girato mentre erano in barca, a largo di Venezia. Nelle immagini in questione si vedono i due innamorati aprire una bottiglia di champagne e, stando a quanto visto dagli internauti, la Di Patrizi e la sua dolce metà avrebbero lasciato cadere il tappo della bottiglia in acqua. La coppia ... Leggi su kontrokultura

