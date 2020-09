Crea un maglione con i suoi capelli per il marito, ci mette 11 anni: “Quando ho capito…” (Di giovedì 3 settembre 2020) Questa donna impiega ben 11 anni per realizzare un regalo per suo marito. Un regalo piuttosto insolito, dal momento che si tratta di un maglione fatto con i suoi capelli. La storia incredibile arriva dalla Cina. Si chiama Xiang Renxian la donna cinese, ormai pensionata, che ha trascorso gli ultimi 11 anni della sua vita a realizzare un maglione. La storia è così particolare non solo per il tempo impiegato nella Creazione dell’indumento, ma per il materiale. Tutto inizia quando Xiang decide di “conservare” i propri lunghi e bellissimi capelli in un oggetto da regalare al marito. “Quando ero giovane ero famosa per i miei bei capelli lunghi”, spiega la donna, che ... Leggi su velvetgossip

