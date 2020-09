Cosa non ha capito Borghi quando chiede “da che cosa deve guarire un asintomatico” (Di giovedì 3 settembre 2020) Ieri in serata, l’onorevole Claudio Borghi della Lega, fidato consulente di Salvini in materia di economia, strenuo sostenitore della sovranità monetaria e dell’uscita dall’euro, ha abbandonato la sua materia per esplorare il campo della medicina, che, a quanto pare, gli risulta abbastanza ostile. Poco dopo che si era diffusa la notizia di Berlusconi colpito dal Covid, ma asintomatico, Borghi ha cinguettato: Eppure, non serve necessariamente aver completato il corso di studi in Medicina (basta un dizionario di italiano) per capire che “asintomatico” vuol dire avere contratto una malattia senza avvertirne i sintomi. Che non significa non essere malati. E che ogni malato ha una patologia dalla quale guarire. Inevitabilmente si è scatenato il dibattito. Un utente ha fatto notare a ... Leggi su nextquotidiano

Giorgiolaporta : 6 ministri compreso #Conte indagati ma è già archiviato tutto (cosa non vera); spariti 31 milioni di euro nel… - LucaBizzarri : Viene da chiedersi quali siano i grandi e fondamentali temi che fanno di Azione, +Europa, i vari radicali e Italia… - matteosalvinimi : Una sola cosa invidio al PD e alla sinistra: quando fanno comizi non hanno problemi di assembramento ?? - emme_di : @pellegrino_fra @Cyrano4Europe @gianlucac1 @ThManfredi Ma infatti non ho detto questo. Criticare il passato non ser… - taegiprism : uhm non credo sia davvero parte dello staff perché in tal caso starebbe diffondendo informazioni private cosa potre… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa non Cosa va (e cosa non va) nel piano del governo sul lavoro Startmag Web magazine MotoGP. Il diavolo e l’acqua santa. Il futuro di Dovizioso e Bastianini

“La situazione non è cambiata: non ci sono novità. Ho iniziato a parlare con un po’ di costruttori: la cosa più probabile è un ruolo da tester con la possibilità di fare delle wild card nel 2021 e un ...

Dwayne Johnson rivela: "Io e la mia famiglia abbiamo avuto il coronavirus"

Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina ufficiale su Instagram, Dwayne Johnson ha rivelato di aver contratto il coronavirus, insieme alla moglie Lauren Hashian e alle due figlie; l'attore h ...

“La situazione non è cambiata: non ci sono novità. Ho iniziato a parlare con un po’ di costruttori: la cosa più probabile è un ruolo da tester con la possibilità di fare delle wild card nel 2021 e un ...Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina ufficiale su Instagram, Dwayne Johnson ha rivelato di aver contratto il coronavirus, insieme alla moglie Lauren Hashian e alle due figlie; l'attore h ...