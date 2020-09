Coronavirus, in Francia altri 7mila casi positivi e salgono i pazienti in rianimazione. In Spagna 3.607 nuovi positivi in 24 ore (Di giovedì 3 settembre 2020) Francia ancora oltre i 7mila positivi al Covid 19 in 24 ore, per la terza volta in sette giorni. Mentre la Spagna registra 3.607 nuovi contagiati e il nuovo bollettino segnala un aumento dei morti nell’ultima settimana, 191 in totale contro i 177 della precedente. La Direzione della Sanità francese ha annunciato questa sera 7.157 casi, con 1.021.270 tamponi a livello settimanale. Il tasso di positività è in lieve crescita al 4,4%. Crescono i ricoveri (11 in più di ieri, a 4.643) e i pazienti in rianimazione (464 in totale, +18 in 24 ore). Venti i morti nell’ultima giornata, con il totale che sale a 30.706. Il ministero della Salute spagnolo ha invece segnalato che ... Leggi su ilfattoquotidiano

