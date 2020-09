Coronavirus, impennata di casi in terapia intensiva (Di giovedì 3 settembre 2020) I pazienti in terapia intensiva con Coronavirus in Italia sono quasi raddoppiati nel giro di una settimana: erano 67 il 27 agosto, sono 120 oggi. Nelle ultime 24 ore, l'incremento è stato di 11 persone ricoverate. I dati sono stati diffusi dal Ministero della Salute e sono consultabili sul sito della Protezione Civile. Leggi su iltempo

L’emergenza coronavirus torna a preoccupare l’Italia. Nelle ultime settimane di agosto si è assistito ad un forte aumento dei casi e una netta crescita delle ospedalizzazioni. Un trend confermato anch ...

Coronavirus in Italia, il bollettino: crescono i positivi (1397), 10 i decessi. 120 in terapia intensiva, mai così tanti da fine giugno

È di 10 morti e 1.397 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il coronavirus. Numeri in crescita rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.326 positivi e 6 decessi. In calo i tamponi, ...

