Chi vincerà la partita del cuore edizione speciale 2020 in onda stasera su Rai 1 (Di giovedì 3 settembre 2020) Continua l’impegno di tantissimi artisti italiani per i lavoratori del mondo dello spettacolo. Non solo le due serate dall’Arena di Verona, dedicate alla musica con i Seat Music Awards, e la raccolta fondi per tutte le persone che lavora in questo settore, ma anche la partita del cuore. Carlo Conti torna oggi 3 settembre 2020 nel prime time della rete, dopo gli ottimi ascolti incassati dalla prima serata del Music Awards, per condurre La partita del cuore. Sarà una edizione speciale quella di oggi. Scopriamo qualche dettaglio in più in attesa di vedere lo spettacolo di questa sera tra calcio e divertimento, su Rai 1. LA partita DEL cuore DIVENTA CHI VINCERA’ LA partita DEL ... Leggi su ultimenotizieflash

