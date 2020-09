Caso rifiuti, Mauro (FI) sarcastico: “Improvvisamente tutti si sono accorti del problema” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Domenico Mauro, candidato al consiglio regionale di Forza Italia Benevento sul Caso rifiuti. Di seguito il testo: “Improvvisamente tutti hanno scoperto la mancata realizzazione degli impianti per il trattamento della frazione organica, l’irresponsabilità nel far arenare gli ambiti territoriali, ma in particolare i candidati del centrosinistra hanno rimosso il fardello di responsabilità che ha di fatto affossato la SAMTE, società provinciale nata per gestire il ciclo dei rifiuti. Mi fermo qui per non aprire l’ulteriore e dolorosa fatica delle rimozione delle ecoballe, altra funesta eredità del centrosinistra campano, all’epoca guidato da Bassolino. Su ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Caso rifiuti Anche il Vercellese nel caso dei rifiuti edilizi abusivi Prima Vercelli Il comune di Taranto vieta agli esercizi commerciali e uffici pubblici utilizzo di plastica monouso

Le ordinanze sindacali 49 e 50 del 2 settembre 2020 introducono novità importanti nella gestione dei rifiuti per una larga fetta di cittadinanza. Con la prima (scaricabile cliccando qui), il sindaco R ...

A Briona sequestrato un impianto di trattamento di terre e rocce da scavo e rifiuti da demolizione trasfomato in discarica

Il Gruppo di Polizia Giudiziaria Ambiente della Procura di Novara ed il Gruppo Carabinieri Forestale di Novara stanno procedendo al sequestro preventivo di un impianto di trattamento di terre e rocce ...

