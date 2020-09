Calciomercato Lazio: accordo raggiunto per Fares e Muriqi (Di giovedì 3 settembre 2020) Calciomercato Lazio: il club biancoceleste è pronto a chiudere per due colpi. Fatta per l’arrivo di Fares e Muriqi Mohamed Fares è a un passo dalla Lazio. L’accordo tra il club romano e la Spal va ancora definito, ma la giornata di ieri ha fatto registrare un sensibile avvicinamento tra le due società. Al punto che l’intesa è non solo a portata di mano, ma anche dietro l’angolo. Come spiega La Gazzetta dello Sport, la sensazione è che la fumata bianca si possa materializzare entro breve. La Lazio ha accettato di alzare la sua offerta. Questo è stato il passo che ha dato una forte accelerata alla trattativa. Da giorni la Spal era ferma sulla sua richiesta di 10 milioni cash, senza ... Leggi su calcionews24

