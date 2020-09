Borsa, illimity ammessa al segmento STAR (Di giovedì 3 settembre 2020) (TeleBorsa) – illimity Bank ha ricevuto l’ammissione alle negoziazioni sullo STAR, il segmento di Borsa dedicato alle imprese con requisiti di eccellenza in termini di trasparenza e comunicazione, liquidità e corporate governance. Già ammesse a negoziazione sul MTA dal 5 marzo 2019, le azioni ordinarie di illimity inizieranno a negoziare su STAR dal giorno 10 settembre. Con una capitalizzazione di mercato di circa 540 milioni di euro e un azionariato largamente diffuso, illimity soddisfa ampiamente i requisiti tecnici di mercato richiesti per la qualifica di STAR. A questo si aggiunge una governance disegnata fin da subito in linea con le miglioribest practice domestiche e internazionali, e risultati economici ... Leggi su quifinanza

Affaritaliani : illimity, azioni ammesse alle negoziazioni sul segmento Star di Borsa Italiana - finance_commu : illimity Bank diventa una Star, sul segmento di Borsa dal 10 settembre - - ricpuglisi : Ed @illimitybank è stata ammessa al segmento Star della Borsa italiana -