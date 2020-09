Bonus bici, i rimborsi partiranno dal 4 novembre (Di giovedì 3 settembre 2020) . L’annuncio arrivato dal ministro Costa. ROMA – I rimborsi per il Bonus bici partiranno dal 4 novembre. La Corte dei Conti ha registrato il decreto domenica 30 agosto e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è prevista per il 5 settembre 2020, come annunciato dal ministro Costa in un post su Facebook. L’annuncio del ministro Costa Sui social il ministro Costa ha fatto il punto della situazione sul Bonus bici: “Vogliamo che chi abbia acquistato una bicicletta o un altro mezzo di trasporto individuale, caricando la fattura o scontrino parlante, possa essere rimborsato nelle modalità previste. Fino a 500 euro e per il 60% del costo. Stiamo chiedendo quindi ancora un po’ di pazienza. Ne sono ... Leggi su newsmondo

matteosalvinimi : Litigano perfino sul bonus per bici e monopattini... Tutto rinviato a novembre! - CarloStagnaro : Lo dico: il flop dei vari #bonus #bici, #vacanze, ecc è un'ottima notizia. Sono risorse preziose che, invece di and… - AnnalisaChirico : ++FollieBonus++Dei 2,4 miliardi stanziati x il bonus vacanze, ne sono stati spesi solo 200 milioni e appena l’8% è… - Felcia52 : il bonus bici? Approvato a maggio, incrementato a giugno, atteso a luglio, congelato ad agosto, rinviato a settembr… - NickIannello64 : RT @CarloStagnaro: Lo dico: il flop dei vari #bonus #bici, #vacanze, ecc è un'ottima notizia. Sono risorse preziose che, invece di andare d… -