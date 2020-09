Ballando con le Stelle 2020 nuova data, lo show di RaiUno slitta causa Covid: l’annuncio social (Di giovedì 3 settembre 2020) L’attesa per il debutto dell’edizione 2020 di Ballando con le Stelle cresce e con essa aumentano anche i giorni che separano i telespettatori dalla messa in onda: lo show condotto da Milly Carlucci è infatti slittato a causa del coronavirus. Rimandato già una volta proprio per il lockdown imposto dalla pandemia, il programma del sabato sera di RaiUno è stato rinviato ancora di qualche giorno per i casi di Covid registrati tra i protagonisti. E così, dimenticata la data fissata per il 12 settembre, è ripartito il countdown. Leggi anche >> Ballando con le Stelle a rischio, Rosalinda Celentano e Samuel Peron positivi al ... Leggi su urbanpost

