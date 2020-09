Altro che asintomatico: Berlusconi rivela candido che aveva la febbre e svela le bugie di Zangrillo (Di giovedì 3 settembre 2020) Ormai passano gli anni e Berlusconi comincia a dire la verità. Tempo fa ha ammesso di aver sdoganato i 'fascisti' ossia gli ex missini che hanno in Giorgia Meloni l'attuale punto di riferimento. Oggi ... Leggi su globalist

borghi_claudio : La fiducia per controllare i servizi segreti. Atlantia (Benetton - PD) +15% in borsa. Tiscali (Soru - PD) +200% in… - teatrolafenice : Non è facile iniziare la giornata con un sorriso dopo aver appreso della scomparsa del Maestro Daverio, elegantiae… - borghi_claudio : Mentre conte mette la fiducia per continuare a fare quello che vuole con i Servizi Segreti i suoi lacchè volontari… - mircok22 : @lattedicazzo si bub prendi qualcosa e non fare altro che ti stanchi e riposati - Ettore572 : RT @Belzebu6663: Parlando si scuola e altro, #Zingaretti : ' io penso che il Governo ha salvato l'Italia'. Abbia Abbia! E parla di scuola?… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Locatelli Juve: per Tuttosport affare tutt'altro che impossibile Sassuolonews.net La polizia incappuccia afroamericano e lui muore asfissiato. Altro video scuote gli Stati Uniti

La morte di un altro afroamericano scuote gli Stati Uniti, dopo le storie di George Floyd e Jacob Blake. E ancora una volta è un video a far tremare il Paese. Stavolta arriva da Rochester, nello Stato ...

Appalto rifiuti intemelio, primo stop. De.Vizia denuncia: «Teknoservice non è idonea» e porta le carte

Ventimiglia. L’apertura delle buste delle quattro ditte che hanno partecipato alla gara d’appalto per aggiudicarsi la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana ...

La morte di un altro afroamericano scuote gli Stati Uniti, dopo le storie di George Floyd e Jacob Blake. E ancora una volta è un video a far tremare il Paese. Stavolta arriva da Rochester, nello Stato ...Ventimiglia. L’apertura delle buste delle quattro ditte che hanno partecipato alla gara d’appalto per aggiudicarsi la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana ...