UFFICIALE | Juve, infortunio in Nazionale per Bernardeschi: il comunicato bianconero (Di mercoledì 2 settembre 2020) Subito una tegola per Pirlo, che quasi sicuramente perderà Federico Bernardeschi per inizio campionato: per l'attaccante, in azzurro, una lesione muscolare Leggi su 90min

forumJuventus : ??? UFFICIALE: Weston McKennie alla Juve! ? Arriva in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a… - oscarvalle1984 : RT @BianconeriZonIt: “Su #Aouar, le verifiche effettuate non mi hanno portato a nulla di nuovo. Mi è stato ripetuto che ci sono due club im… - irrisolvibile : @GabriTassinari @juventusfc Non ho capito ?? Ho fatto la foto dello store ovviamente ufficiale della Juve. - terribile76 : RT @_Morik92_: Su #Aouar, le verifiche effettuate non mi hanno portato a nulla di nuovo. Mi è stato ripetuto che ci sono due club important… - MFajriyansyah : RT @BianconeriZonIt: “Su #Aouar, le verifiche effettuate non mi hanno portato a nulla di nuovo. Mi è stato ripetuto che ci sono due club im… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Juve Juve, UFFICIALE: doppio colpo da Olanda e Belgio! ilBianconero Juventus, Arthur si presenta: "Un sogno giocare con Ronaldo"

La Juventus ha presentato ufficialmente il nuovo centrocampista Arthur, arrivato a Torino nell'ambito dello scambio che ha portato a Barcellona Miralem Pjanic. Queste le prime parole in bianconero del ...

Roma, Fienga e Giuffrida guidano il mercato: operazione da 70 milioni

Il 19 settembre la Roma farà il suo esordio in campionato sul campo dell’Hellas Verona, ma a diciassette giorni dal primo impegno ufficiale della stagione, il tecnico Paulo Fonseca non ha ancora a dis ...

La Juventus ha presentato ufficialmente il nuovo centrocampista Arthur, arrivato a Torino nell'ambito dello scambio che ha portato a Barcellona Miralem Pjanic. Queste le prime parole in bianconero del ...Il 19 settembre la Roma farà il suo esordio in campionato sul campo dell’Hellas Verona, ma a diciassette giorni dal primo impegno ufficiale della stagione, il tecnico Paulo Fonseca non ha ancora a dis ...