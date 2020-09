Torino, fratello Giampaolo: “Ora è davvero felice. Milan? Non hanno difeso il suo progetto” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Ora è molto contento. Gli è mancato tantissimo il campo, per lui non poter esercitare questa professione è stato un vero e proprio incubo. L’ho sentito qualche giorno fa: adesso è veramente felice”. Queste le dichiarazioni di Federico Giampaolo, fratello di Marco tecnico del Torino. “E’ rimasto colpito dalla volontà della squadra di assimilare i suoi concetti di gioco. E ha la percezione di essere finito in una società importante, con calciatori estremamente disponibili – ha proseguito in un’intervista rilasciata a Tuttosport – E’ ottimista, non sempre ha questo tipo di sensazioni, ma adesso sì: gli auguro di godersi il momento, perché so che poi quando ci sono gli impegni di campionato ... Leggi su sportface

