Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus: è asintomatico in isolamento domiciliare (Di mercoledì 2 settembre 2020) Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi, ha annunciato che l’ex Premier è risultato positivo al Coronavirus: “È asintomatico, in isolamento a domicilio”. Il tampone, ha spiegato il primario di Anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele, gli è stato effettuato per il recente soggiorno in Sardegna. In quei giorni, tra gli altri, l’ex presidente del Consiglio aveva incontrato anche l’imprenditore Flavio Briatore, anche lui risultato positivo la scorsa settimana. Tre calciatori del PSG positivi al Coronavirus, l’Equipe svela: “Ecco di chi si tratta” L'articolo Silvio Berlusconi positivo al ... Leggi su calcioweb.eu

