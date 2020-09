Silvio Berlusconi positivo a Covid: asintomatico e isolato (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dopo l’incontro con Flavio Briatore, Silvio Berlusconi è risultato positivo al Covid: il suo medico di fiducia Alberto Zangrillo ha dichiarato: “È asintomatico e in isolamento a casa”. Anche Silvio Berlusconi è risultato positivo al Covid-19. L’ex presidente del Consiglio era stato nei giorni scorsi in compagnia di Flavio Briatore, anche lui risultato positivo e per qualche giorno ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano. Berlusconi, che il prossimo 29 settembreArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

