Scuola, interrogazioni in più e 5 in condotta per chi non mette la mascherina (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sebbene le linee guida siano ormai definitive, il tema dell’uso delle mascherine a scuola sembra lasciare sempre qualche dubbio. E infatti si è tornati a parlarne proprio in queste ore. Il Comitato Tecnico Scientifico ha sottolineato che dovranno essere utilizzate dalle scuole solo mascherine chirurgiche «perché più sicure» e verranno distribuite gratuitamente ogni giorno a scuola. Leggi su vanityfair

Mancano gli insegnanti in tutte le Regioni, soprattutto quelli di sostegno. L'allarme dei sindacati scolastici. Intanto i presidi pensano al 5 in condotta per chi è senza mascherina A rischio almeno 5 ...

No mask a scuola? Sospensione, 5 in condotta e interrogazione!

No mask a scuola, ci saranno studenti, alunni che, magari sostenuti da mamma e papà a loro volta no mask, si rifiuteranno di essere “schiavi” della mascherina? Fioriscono idee e suggerimenti sul cosa ...

