Ripresa dei contagi in Scozia: a Glasgow torna il lockdown (Di mercoledì 2 settembre 2020) tornano le restrizioni del lockdown sui contatti sociali a Glasgow, in Scozia, sulla scia del nuovo incremento di contagi di coronavirus. L’annuncio è stato dato oggi a Edimburgo dalla first minister locale scozzese, Nicola Sturgeon, precisando che il giro di vite scatterà dalla mezzanotte nell’area urbana della città e in due sobborghi.Dei 314 nuovi casi diagnosticati negli ultimi due giorni in Scozia, in aumento rispetto alle ultime settimane, 135 hanno riguardato Glasgow e dintorni, dove il tasso d’infezione è adesso doppio rispetto alla media nazionale, ha notato Sturgeon parlando di decisione “difficile e frustrante”, ma vitale da un punto di vista precauzionale.Nel resto del Regno Unito i dati di ieri hanno ... Leggi su huffingtonpost

Il regista Peyton Reed ha condiviso un altro aggiornamento su Ant-Man 3, suggerendo che il nuovo film sarà molto più grande in rispetto ai precedenti due episodi. Ant-Man 3 è ufficialmente in sviluppo ...

LE INCHIESTE DE “LA STAMPA” Cinema anno zero. Ripartenza e nuove regole: si ricomincia dai set, ma tutto è cambiato

Il cinema e più in generale l’industria dell’audiovisivo stanno ripartendo. Nelle città si torna a girare: a Napoli, Paolo Sorrentino è pronto per il primo ciak del suo nuovo film, È stata la mano di ...

